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Дальнее зарубежье 07.07.2017 13:51

Не менее 10 египетских военных погибли в результате атаки террористов

Не менее 10 представителей египетских сил безопасности погибли и десятки получили ранения в результате террористической атаки на КПП на Синайском полуострове на северо-востоке страны, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник в правительстве Египта.

Согласно данным агентства, террорист-смертник въехал в египетский пропускной пункт в городе Рафах, расположенном на границе с сектором Газа, после чего группа пеших боевиков в масках обстреляла военных.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТЕРРОРИСТЫ, АТАКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]