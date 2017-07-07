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Регион 07.07.2017 14:05

Совет Россия-НАТО на уровне послов состоится 13 июля - постпредство РФ

Постпредство РФ при НАТО подтвердило проведение заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов 13 июля.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о проведении заседания Совета Россия-НАТО 13 июля", - сообщили в постпредстве в пятницу российским журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]