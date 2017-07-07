Совет Россия-НАТО на уровне послов состоится 13 июля - постпредство РФ

Постпредство РФ при НАТО подтвердило проведение заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов 13 июля.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о проведении заседания Совета Россия-НАТО 13 июля", - сообщили в постпредстве в пятницу российским журналистам.