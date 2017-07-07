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Дальнее зарубежье 07.07.2017 14:23

Bulgaria Air вернулась к работе в рамках расписания

Авиакомпания Bulgaria Air вернулась к работе согласно расписанию, сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News в пятницу.

Как говорится в сообщении со ссылкой на данные туроператоров, с 5 июля расписание полетов Bulgaria Air по маршрутам Бургас - Москва - Бургас и Бургас - Петербург - Бургас полностью соблюдается. Все рейсы, запланированные на 2 и 3 июля, но вылетавшие с опозданием, выполнены. 5 и 6 июля рейсы авиакомпании выполнялись строго по расписанию.

Сбои в графике полетов болгарской авиакомпании начались в минувшую пятницу. Из-за задержек рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии в выходные застряли более 200 туристов, ожидающих вылет в Россию. В ночь с понедельника на вторник пожаловались на задержки и пассажиры Bulgaria Air, ожидавшие вылета из "Шереметьево". 3 июля на совещании в Болгарии при участии местных властей и российского консула перевозчик сообщил, что планирует нормализовать расписание во вторник. Для этого были поставлены дополнительные рейсы. Вторая мера по нормализации расписания - посадка пассажиров Bulgaria Air на рейсы других авиакомпаний.

По слова генконсула РФ в Варне Сергея Лукъянчука, все дополнительные затраты россиян на гостиницу и приобретение билетов на другие авиарейсы для возвращения домой перевозчик обязуется компенсировать.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила на днях, что проверит причины задержек 20 рейсов Bulgaria Air. Как сообщается на сайте ведомства, установлены факты непредоставления гражданам услуг, обязательных в случае несвоевременного вылета. Болгарские авиационные власти также пообещали сделать соответствующие "оргвыводы" в отношении Bulgaria Air. По их мнению, если за московский шторм авиакомпания ответственность нести не может, то за своевременное информирование пассажиров, питание и размещение в гостиницах - должна.

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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]