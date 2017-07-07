Азербайджанская диаспора проведет акции протеста в связи с убийством 2-летней девочки перед зданиями ООН и посольства Армении в США

Представители азербайджанской диаспоры США проведут перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и посольством Армении в Вашингтоне акции протеста в связи с гибелью 2-летней Захры Гулиевой в результате армянского обстрела.

«Проживающие в США соотечественники проведут в Нью-Йорке и Вашингтоне акции протеста перед зданиями ООН и посольства Армении в связи с убийством и ранением мирных граждан в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрелов ВС Армении», - сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В Вашингтоне акцию перед посольством Армении в США организует Сеть азербайджанцев США, в Нью-Йорке – Американо-Азербайджанская ассоциация Нью-Йорка, Ассоциация азербайджанских женщин и др.

По сообщению пресс-службы Госкомитета, акции протеста пройдут и в других странах мира.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев