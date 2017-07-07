SOCAR удвоила в 2016г доходы от продажи нефти, газа – на 16%

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от продажи сырой нефти в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом в 2 раза - до 29 млрд 613 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
"Доходы SOCAR от продажи нефти в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом в 2 раза, до 29 млрд 613 млн манатов. Кроме этого, доходы компании от продажи нефтепродуктов в 2016 году составили 11 млрд 759 млн манатов (рост на 3,2%), от продажи нефтехимической продукции – 2 млрд 643 млн манатов (рост на 44%)", - отметили в компании.
Доходы SOCAR от продажи газа в 2016 году увеличились на 15,9%, до 1 млрд 952 млн манатов, прочие доходы составили 5 млрд 938 млн (рост на 58,7%).
Как сообщалось, суммарные доходы компании в минувшем году составили 51 млрд 905 млн манатов.
Н.Аббасова
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