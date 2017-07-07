Метаноловый завод SOCAR в I полугодии произвел свыше 100 тыс. тонн метанола

ООО «SOCAR Methanol» за I-ое полугодие 2017 года произвело 100 тыс. 848,34 тонн метанола, отмечается в сообщении предприятия.

«С 1 января 2017 года по 1 июля текущего года на метаноловом заводе произведено 100 тыс. 848,34 тонн метанола. В целом, в 2017 году завод планирует произвести 250 тыс. тонн метанола", - подчеркивается в сообщении.

По данным компании, учитывая регулярный рост спроса на импорт метанола на мировых рынках, предприятие нацелено в среднесрочной перспективе на доведение производственной мощности до 500 тыс. тонн метанола в год.

Продукция, произведенная на метаноловом заводе, направляется на экспорт, главным образом, в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. В то же время общество продолжает исследования местного рынка

Как сообщалось, максимальная производительность Азербайджанского метанолового завода составляет 650-700 тыс. тонн в год.

Минналогов 4 ноября зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова