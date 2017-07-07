Китайский ICBC проявляет интерес к банковскому сектору Азербайджана

Руководство Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провело встречу с делегацией Промышленного и коммерческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) на предмет сотрудничества.
В сообщении АБА отмечается, что руководство Ассоциации проинформировало китайскую делегацию о текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана и возможных перспективных направлениях сотрудничества.
Представители ICBC, в свою очередь, отметили наличие интереса к банковскому сектору Азербайджана и высказали свои бизнес интересы по деятельности в регионе и в стране.
ICBC создан в 1984 году, активы банка равны $3,47 трлн.
А.Азизов
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