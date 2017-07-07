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Финансы 07.07.2017 13:35

Китайский ICBC проявляет интерес к банковскому сектору Азербайджана

Руководство Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провело встречу с делегацией Промышленного и коммерческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) на предмет сотрудничества.

В сообщении АБА отмечается, что руководство Ассоциации проинформировало китайскую делегацию о текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана и возможных перспективных направлениях сотрудничества.

Представители ICBC, в свою очередь, отметили наличие интереса к банковскому сектору Азербайджана и высказали свои бизнес интересы по деятельности в регионе и в стране.

ICBC создан в 1984 году, активы банка равны $3,47 трлн.

А.Азизов

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Тэги: АБА, ICBC, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]