Китайский ICBC проявляет интерес к банковскому сектору Азербайджана

Руководство Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провело встречу с делегацией Промышленного и коммерческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) на предмет сотрудничества.

В сообщении АБА отмечается, что руководство Ассоциации проинформировало китайскую делегацию о текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана и возможных перспективных направлениях сотрудничества.

Представители ICBC, в свою очередь, отметили наличие интереса к банковскому сектору Азербайджана и высказали свои бизнес интересы по деятельности в регионе и в стране.

ICBC создан в 1984 году, активы банка равны $3,47 трлн.

А.Азизов