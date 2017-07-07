SOCAR сократила в 2016г денежные средства в МБА почти на 55%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за 2016 год по сравнению с 2015 годом сократила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 54,4%, до 1 млрд 154 млн манатов.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за 2016 год.

«SOCAR имеет средства в ведущих финансовых учреждениях в Азербайджане. Денежные средства компании, в основном, размещены в МБА, контролируемым правительством Азербайджана. Остаток денежных и депозитных средств SOCAR в МБА на 31 декабря 2016 года составил 1 млрд 154 млн манатов», - отмечается в отчетности.

По данным SOCAR, по состоянию на 31 декабря 2015 года объем таких средств Госнефтекомпании в МБА составлял 2 млрд 529 млн манатов.

«SOCAR постоянно следит за состоянием банков, в которых имеет счета», - подчеркивается в документе.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова