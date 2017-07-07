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СНГ 07.07.2017 14:37

Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель

Число жертв аварии на руднике "Заполярный" в Норильске возросло, сообщает пресс-служба компании "Норильский никель".

"По предварительным данным, число жертв в результате взрыва выросло до четырех", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех жертвах.

В пятницу на шахте "Заполярная" в Норильске произошел хлопок - предположительно, взрыв метана. Сообщалось, что три человека погибли, еще трое были госпитализированы. С аварийного участка были эвакуированы более 150 шахтеров.

Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

Подземный рудник "Заполярный" входит в южный кластер, который также включает в себя карьер "Медвежий ручей" и Норильскую обогатительную фабрику.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ШАХТА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]