Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель

Число жертв аварии на руднике "Заполярный" в Норильске возросло, сообщает пресс-служба компании "Норильский никель".

"По предварительным данным, число жертв в результате взрыва выросло до четырех", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех жертвах.

В пятницу на шахте "Заполярная" в Норильске произошел хлопок - предположительно, взрыв метана. Сообщалось, что три человека погибли, еще трое были госпитализированы. С аварийного участка были эвакуированы более 150 шахтеров.

Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

Подземный рудник "Заполярный" входит в южный кластер, который также включает в себя карьер "Медвежий ручей" и Норильскую обогатительную фабрику.