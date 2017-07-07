В Стамбуле задержаны почти 30 предполагаемых членов ИГ

Полиция Турции задержала в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле 29 человек, подозреваемых в причастности к деятельности "Исламского государства", сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

По его информации, большая часть задержанных - иностранцы. Детальной информации об их национальностях не приводится.

Правоохранительные органы предполагают, что эти люди ранее могли участвовать в боевых действиях в Сирии и намеревались вернуться в эту страну снова.