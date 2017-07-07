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Дальнее зарубежье 07.07.2017 14:51

В Стамбуле задержаны почти 30 предполагаемых членов ИГ

Полиция Турции задержала в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле 29 человек, подозреваемых в причастности к деятельности "Исламского государства", сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

По его информации, большая часть задержанных - иностранцы. Детальной информации об их национальностях не приводится.

Правоохранительные органы предполагают, что эти люди ранее могли участвовать в боевых действиях в Сирии и намеревались вернуться в эту страну снова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]