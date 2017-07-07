Положительное внешнеторговое сальдо РФ за 5 месяцев выросло на 35,4%, до $56,6 млрд - ФТС

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2017 года составило $56,6 млрд, что на 35,4% больше аналогичного показателя 2016 года.

Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот РФ за этот период составил $220,4 млрд, что на 28,8% больше, чем годом ранее.

Экспорт России в январе-мае 2017 года зафиксирован на уровне $138,5 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года он увеличился на 30,1%.

Импорт в Россию в январе-мае 2017 года составил $81,9 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основой российского экспорта за 5 месяцев 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,4% (в январе-мае 2016 года - 61,9%). По сравнению с январем-маем 2016 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 43,0%, а физический - на 3,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-мае 2017 года составила 9,9% (за 5 месяцев 2016 года - 9,7%), продукции химической промышленности - 5,4% (6,7%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 4,6% (5,2%), машин и оборудования - 4,3% (5,8%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,2% (3,6%).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования за 5 месяцев 2017 года приходилось 49,4% (в январе-мае 2016 года - 46,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2016 года возрос на 33,3%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта за 5 месяцев 2017 года составил 19,3% (в январе-мае 2016 года - 20,1%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 12,7% (14,4%), текстильных изделий и обуви - 5,8% (6,0%), металлов и изделий из них - 5,8% (5,4%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-мае 2017 года приходилось 44,6% российского товарооборота (за 5 месяцев 2016 года - 43,9%), на страны СНГ - 12,2% (12,4%), на страны ЕАЭС - 8,7% (те же 8,7%), АТЭС - 29,8% (28,7%).

Основными торговыми партнерами России в январе-мае 2017 года среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым равнялся $31,1 млрд (рост на 36,9% к январю-маю 2016 года), Германия - $19,2 млрд (рост на 26,8%), Нидерланды - $16,9 млрд (рост на 33,1%), Италия - $9,3 млрд (рост на 25,1%), США - $8,7 млрд (рост на 24,6%), Южная Корея - $7,8 (рост на 48,2%), Турция - $7,4 млрд (рост на 21,3%), Япония - $6,7 млрд (рост на 8,9%), Польша - $6,4 млрд (рост на 41,4%), Франция - $5,9 млрд (рост на 21,8%).