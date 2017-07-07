Очередной рейс Уфа-Анталья задерживается более чем на два дня

Рейс авиакомпании "Норд Стар" Уфа - Анталья (Турция), запланированный на пятницу, перенесен на воскресенье по решению перевозчика, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры рейса 7787 Уфа - Анталья авиакомпании "Норд Стар", запланированного на 7 июля, вылет - в 8:10 по местному времени, будут вылетать 9 июля рейсом авиакомпании "Ямал" YC - 9381 в 17:55 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Информации о количестве зарегистрированных пассажиров, причине задержки рейса, мерах по обеспечению пассажиров прохладительными напитками, питанием, услугами гостиничного сервиса и трансфера до гостиниц, пока нет.

Сотрудник пресс-службы также отметил, что рейс Уфа - Анталья авиакомпания "Норд Стар" отменила еще 18 июня, тем не менее, билеты на него были в продаже.

Как сообщили агентству в НТК "Интурист", рейс отменила сама авиакомпания-перевозчик, информация об отмене была распространена среди менеджеров туроператора накануне.

"Большинство менеджеров успели предупредить своих клиентов, и они не явились в аэропорт в ранее назначенное время", - сказал представитель туроператора.

По его словам, "потерянные туристами две ночи будут компенсированы туроператором в установленном порядке".

Причины отмены рейса авиакомпанией он уточнить затруднился.

Ранее сообщалось о задержанном почти на сутки в аэропорту Уфы рейсе авиакомпании "Икар" Уфа - Анталья (Турция), который вылетел с опозданием почти на сутки на резервном самолете.

Двое пассажиров отказались от полета. На рейс зарегистрировались 194 пассажира, в том числе 40 несовершеннолетних.

Самолет "Боинг 737-800" вылетел из аэропорта Уфы в пункт назначения по расписанию, однако во время полета на борту сработала сигнализация неисправности системы кондиционирования. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса.