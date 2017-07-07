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СНГ 07.07.2017 15:37

Минсельхоз РФ отмечает снижение цен на овощи, не ждет их дефицита

Минсельхоз отмечает снижение цен на овощи и не ждет их дефицита из-за холодной погоды.

"Я думаю, что цены постоянно меняются, в нашем понимании, они будут снижаться. Я не вижу, чтобы был рост, по данным мониторинга, у нас, наоборот, идет везде снижение, потому что сейчас сезон овощей. Тенденция будет устойчивая", - сказал журналистам первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

По его словам, снижение цен на овощи уже происходит, динамика в разных регионах разная. Минсельхоз также не ожидает дефицита овощей из-за неблагоприятной погоды.

"Она (погода - ИФ) всегда влияет, тем более холодная. Для вегетативных процессов необходимо тепло, для каждой культуры свое. В целом надо сказать, что просто сейчас происходящие циклонические явления, они где-то наносят ущерб готовому урожаю. Но для потребителей никаких угроз на сегодняшний день мы не видим", - отметил Д.Хатуов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОВОЩИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]