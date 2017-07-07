Газпром изучит сотрудничество с пакистанской OGDCL

Gazprom International, оператор up-stream проектов "Газпрома"за рубежом, подписал меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в нефтегазовой отрасли с национальной пакистанской нефтегазовой компанией Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL), сообщила российская компания.
Согласно меморандуму, стороны договорились развивать проекты в области разведки и разработки месторождений углеводородов в Пакистане и третьих странах, изучать возможности поставок газа в республику и другие государства региона и обсуждать прочие инициативы, представляющие взаимный интерес.
Помимо этого, компании планируют внедрять и использовать современные технологии в области добычи нефти и газа, оказывать взаимную техническую помощь для развития отдаленных и малодебитных месторождений, а также комплексные услуги по бурению.
Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) - крупнейшая нефтегазовая компания Пакистана, флагман в сфере разведки и добычи углеводородов в стране. OGDCL является лидером рынка по объему запасов, производства и количеству разрабатываемых нефтегазовых площадей в Пакистане.
По состоянию на 30 июня 2016 года, портфель ее геологоразведочных проектов включал в себя шестьдесят собственных и совместных лицензий на разведку участков общей площадью 112453 кв. км (более 30% всей исследуемой территории страны).
Главным акционером OGDCL является правительство Пакистана, которое владеет 74,97% акций компании. Ценные бумаги OGDCL торгуются на Лондонской фондовой бирже с декабря 2006 года.
В последние годы Пакистан испытывает серьезный разрыв между спросом и предложением на фоне роста бытового и промышленного потребления природного газа и электроэнергии. В этой связи правительство страны предпринимает ряд мер по интенсификации геологоразведки, модернизации систем производства, передачи и распределения энергоносителей и развитию генерирующих мощностей республики.
Пакистан ежегодно производит около 40 млрд кубометров природного газа и порядка 5 млн тонн нефти, следует из статистических документов. Доказанные запасы углеводородов в стране оцениваются в 500 млрд кубометров природного газа и в более чем 1 млрд тонн жидких углеводородов.
При этом на долю запасов OGDCL в 2015 году приходилось 59% нефти и 36% природного газа. По данным за 2016 год, компания добывает 48% от всей производимой в стране нефти и 28% природного газа.
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