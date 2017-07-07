Глава МИД Азербайджана принял посла Кыргызстана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу посла Кыргызстана Айджигита Буранова в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Э.Мамедъяров пожелал А.Буранову успехов в его дальнейшей деятельности», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В свою очередь, дипломат отметил, что и впредь будет вносить вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Ф.Исазаде