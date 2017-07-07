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Внешняя политика 07.07.2017 14:40

Глава МИД Азербайджана принял посла Кыргызстана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу посла Кыргызстана Айджигита Буранова в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Э.Мамедъяров пожелал А.Буранову успехов в его дальнейшей деятельности», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В свою очередь, дипломат отметил, что и впредь будет вносить вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, МИНИСТР, ПОСОЛ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]