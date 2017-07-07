Полиция Гамбурга запросила подкрепление для работы на акциях протеста

Сотрудники полиции Гамбурга, где проходит саммит "Группы двадцати", запросили у всей Германии подкрепление в связи с продолжающимися протестами в городе, сообщает в пятницу журнал "Шпигель".

"Мы обратились с запросом по всей стране, свободны ли их силы, наш запрос рассматривается", - цитирует журнал неназванный источник в полиции.

"Шпигель" отмечает, что полицейские Гамбурга призывают стражей порядка из других городов ФРГ оказать им помощь в урегулировании ситуации, пока она не стала "опасной для жизни".

Гамбургская полиция запросила подкрепления из-за "многочисленных преступлений" во время акций протестов.

Как сообщалось, 111 сотрудников полиции получили ранения и травмы в ходе столкновений с участниками демонстраций, протестовавшими против проведения саммита G20. Не менее 29 человек задержаны.