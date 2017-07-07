Предприятия Санкт-Петербурга рассчитывают развить сотрудничество с Азербайджаном

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга заинтересованы в налаживании и развитии сотрудничества с Азербайджаном.

"12 промышленных предприятий Санкт-Петербурга, заинтересованных в развитии сотрудничества с Азербайджаном представили свои предложения в этом направлении", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В частности, санкт-петербургские компании заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями в сферах энергетического машиностроения, машиностроения, производства химической продукции, фармацевтики, пищевой промышленности, логистики и торговли.

Среди них ОАО "Силовые машины", ЗАО "РЭП Холдинг", ОАО "Звезда-Энергетика", ООО "Хармс", Группа компаний "Балтика-Транс" и др. предприятия.

А.Азизов