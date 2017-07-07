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Бизнес и законодательство 07.07.2017 14:49

Предприятия Санкт-Петербурга рассчитывают развить сотрудничество с Азербайджаном

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга заинтересованы в налаживании и развитии сотрудничества с Азербайджаном.

"12 промышленных предприятий Санкт-Петербурга, заинтересованных в развитии сотрудничества с Азербайджаном представили свои предложения в этом направлении", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В частности, санкт-петербургские компании заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями в сферах энергетического машиностроения, машиностроения, производства химической продукции, фармацевтики, пищевой промышленности, логистики и торговли.

Среди них ОАО "Силовые машины", ЗАО "РЭП Холдинг", ОАО "Звезда-Энергетика", ООО "Хармс", Группа компаний "Балтика-Транс" и др. предприятия.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]