У телеканала РБК будет новый управляющий директор

На телеканале РБК сменится управляющий директор: вместо Эльмара Муртазаева будет назначен Игорь Полетаев.
"Управляющим директором телеканала РБК станет И.Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Он сменит на этой позиции Э.Муртазаева", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга РБК, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В пресс-службе отметили также, что сотрудники программ "История дня" и "Прайм-тайм" уходят в традиционный летний отпуск. Решение о программной сетке нового сезона будет принимать И.Полетаев. Ранее сообщалось, что Э.Муртазаев принял решение покинуть свой пост.
Позднее некоторые СМИ сообщили, что вместе с Э.Муртазаевым с телеканала РБК уйдет команда, которую он привел год назад.
"Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи", - приводит пресс-служба слова гендиректора РБК Николая Молибога.
Игорь Полетаев начал работать журналистом в 2000 году в РБК, в 2003 стал корреспондентом редактором и ведущим телеканала РБК. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора.
"Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала", - цитирует пресс-служба Игоря Полетаева.
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