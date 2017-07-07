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СНГ 07.07.2017 16:19

У телеканала РБК будет новый управляющий директор

На телеканале РБК сменится управляющий директор: вместо Эльмара Муртазаева будет назначен Игорь Полетаев.

"Управляющим директором телеканала РБК станет И.Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Он сменит на этой позиции Э.Муртазаева", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга РБК, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В пресс-службе отметили также, что сотрудники программ "История дня" и "Прайм-тайм" уходят в традиционный летний отпуск. Решение о программной сетке нового сезона будет принимать И.Полетаев. Ранее сообщалось, что Э.Муртазаев принял решение покинуть свой пост.

Позднее некоторые СМИ сообщили, что вместе с Э.Муртазаевым с телеканала РБК уйдет команда, которую он привел год назад.

"Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи", - приводит пресс-служба слова гендиректора РБК Николая Молибога.

Игорь Полетаев начал работать журналистом в 2000 году в РБК, в 2003 стал корреспондентом редактором и ведущим телеканала РБК. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора.

"Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала", - цитирует пресс-служба Игоря Полетаева.

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Тэги: РОССИЯ, РБК, КАДРЫ, 2

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]