Россия и Япония в сентябре планируют заключить договор об избежании двойного налогообложения - Шувалов

Подписание российско-японского договора об избежании двойного налогообложения предполагается в сентябре, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в пятницу по итогам встреч с должностными лицами Японии.

"Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам (России и Японии - ИФ) для их подписания на Восточном экономическом форуме в сентябре. Каждая сторона окажет определённые действия, пытаемся, в том числе, чтобы в рамках форума был подписан договор об избежании двойного налогообложения", - заявил И.Шувалов.