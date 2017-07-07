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СНГ 07.07.2017 16:33

Россия и Япония в сентябре планируют заключить договор об избежании двойного налогообложения - Шувалов

Подписание российско-японского договора об избежании двойного налогообложения предполагается в сентябре, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в пятницу по итогам встреч с должностными лицами Японии.

"Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам (России и Японии - ИФ) для их подписания на Восточном экономическом форуме в сентябре. Каждая сторона окажет определённые действия, пытаемся, в том числе, чтобы в рамках форума был подписан договор об избежании двойного налогообложения", - заявил И.Шувалов.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, НАЛОГИ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]