Семьи погибших и пострадавшие на руднике "Заполярный" смогут получить страховые выплаты в АО "СОГАЗ", говорится в сообщении страховой компании.
"СОГАЗ" является страховщиком ответственности Заполярного филиала компании "Норникель", на котором 7 июля произошел взрыв.
Ответственность ПАО "ГМК "Норильский никель" застрахована в "СОГАЗе" в соответствии с требованиями федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". В соответствии с законом, страховая выплата в случае смерти в результате аварии на опасном объекте составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда и в соответствии с правилами расчета суммы страхового возмещения, утвержденными постановлением правительства РФ. При этом размеры выплат зависят от характера травмы. Например, травматический шок оценивается в 200 тыс. рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60-800 тыс. рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.
В пятницу на шахте "Заполярная" в Норильске произошел хлопок - предположительно, взрыв метана. Сообщалось, что четыре человека погибли, еще трое были госпитализированы. С аварийного участка были эвакуированы более 150 шахтеров.
Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.
Подземный рудник "Заполярный" входит в южный кластер, который также включает в себя карьер "Медвежий ручей" и Норильскую обогатительную фабрику.
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