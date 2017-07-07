Семьи погибших и пострадавшие на руднике "Заполярный" смогут получить страховые выплаты в АО "СОГАЗ", говорится в сообщении страховой компании.

"СОГАЗ" является страховщиком ответственности Заполярного филиала компании "Норникель", на котором 7 июля произошел взрыв.

Ответственность ПАО "ГМК "Норильский никель" застрахована в "СОГАЗе" в соответствии с требованиями федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". В соответствии с законом, страховая выплата в случае смерти в результате аварии на опасном объекте составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда и в соответствии с правилами расчета суммы страхового возмещения, утвержденными постановлением правительства РФ. При этом размеры выплат зависят от характера травмы. Например, травматический шок оценивается в 200 тыс. рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60-800 тыс. рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

В пятницу на шахте "Заполярная" в Норильске произошел хлопок - предположительно, взрыв метана. Сообщалось, что четыре человека погибли, еще трое были госпитализированы. С аварийного участка были эвакуированы более 150 шахтеров.

Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

Подземный рудник "Заполярный" входит в южный кластер, который также включает в себя карьер "Медвежий ручей" и Норильскую обогатительную фабрику.