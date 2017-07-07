Число сельхозорганизаций в РФ за 10 лет сократилось на 40%, выросла доля малых хозяйств - Росстат

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи показали сокращение числа сельхозорганизаций по сравнению с данными 2006 года на 40%, сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.
"Сельхозперепись позволила нам увидеть структуру ресурсного потенциала сельского хозяйства. Мы получили характеристики организаций, занятых в сельском хозяйстве, площадь сельскохозяйственных культур, поголовье животных", - отметил С.Егоренко.
По предварительным данным, одновременно с уменьшением числа сельхозорганизаций наблюдается расширение посевных площадей. Так, по сравнению с 2006 годом площади увеличились в 1,7 раза.
Кроме того, существенно изменилась и структура сельскохозяйственных организаций. "Раньше основная масса приходилась на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, их было 47,35%, в 2016 году доля малых предприятий возросла до 67%", - отметил замруководителя Росстата.
Количество личных подсобных хозяйств за 10 лет сократилось на 8%, число заброшенных хозяйств увеличилось на 1,1 млн.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась летом 2016 года. Исследовались сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также личные подсобные хозяйства. По словам С.Егоренко, объектами переписи стали 36,5 тыс. сельхозорганизации, 175 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, 23,5 млн личных подсобных хозяйств.
Предварительные данные сельскохозяйственной переписи будут опубликованы в четвертом квартале 2017 года. Окончательные итоги Росстат представит в конце 2018 года.
В предыдущий раз сельхозперепись в России проходила в 2006 году.
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