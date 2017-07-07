Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Huawei в сфере цифровой экономики – глава Минэкономики

Баку может сотрудничать с компанией «Huawei» в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе развития цифровой экономики, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев принял в пятницу вице-президента компании «Huawei» по Центральной Азии и Кавказу Хоу Тао. На встрече министр подчеркнул, что развитие ненефтяной сферы и сектора ИКТ являются приоритетом экономики Азербайджана.
«В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями в сфере ИКТ. В этой связи, возможно сотрудничество с одной из ведущих мировых компаний «Huawei» в корпоративной сфере, в том числе цифровой экономики»,- отмечает пресс-служба Минэкономики.
В свою очередь, Х.Тао отметил, что компания «Huawei» заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане.
Ф.Исазаде
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