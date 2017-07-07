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Транспорт и связь 07.07.2017 15:42

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Huawei в сфере цифровой экономики – глава Минэкономики

Баку может сотрудничать с компанией «Huawei» в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе развития цифровой экономики, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев принял в пятницу вице-президента компании «Huawei» по Центральной Азии и Кавказу Хоу Тао. На встрече министр подчеркнул, что развитие ненефтяной сферы и сектора ИКТ являются приоритетом экономики Азербайджана.

«В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями в сфере ИКТ. В этой связи, возможно сотрудничество с одной из ведущих мировых компаний «Huawei» в корпоративной сфере, в том числе цифровой экономики»,- отмечает пресс-служба Минэкономики.

В свою очередь, Х.Тао отметил, что компания «Huawei» заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, HUAWEI, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]