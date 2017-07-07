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Дальнее зарубежье 07.07.2017 17:03

Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по Гамбургу в рамках саммита G20

Супруга президента США Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, организованным для супруг и супругов лидеров стран - участников саммита "Группы двадцати", сообщили в пятницу германские СМИ со ссылкой на представителя М.Трамп.

Согласно ее заявлению, первая леди США не смогла выехать из здания, в котором остановилась в Гамбурге, "по причинам безопасности".

В течение последних нескольких дней в Гамбурге проходят массовые протесты, связанные с проведением саммита "Группы двадцати".

Ранее сообщалось, что сотрудникам местной полиции пришлось запросить подкрепления у отделов правоохранительных органов по всей стране в связи с неспособностью местной полиции эффективно сдерживать протестующих.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТРАМП, СУПРУГА, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]