Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по Гамбургу в рамках саммита G20

Супруга президента США Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, организованным для супруг и супругов лидеров стран - участников саммита "Группы двадцати", сообщили в пятницу германские СМИ со ссылкой на представителя М.Трамп.

Согласно ее заявлению, первая леди США не смогла выехать из здания, в котором остановилась в Гамбурге, "по причинам безопасности".

В течение последних нескольких дней в Гамбурге проходят массовые протесты, связанные с проведением саммита "Группы двадцати".

Ранее сообщалось, что сотрудникам местной полиции пришлось запросить подкрепления у отделов правоохранительных органов по всей стране в связи с неспособностью местной полиции эффективно сдерживать протестующих.