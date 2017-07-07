Чистая прибыль BTC Co от деятельности нефтепровода БТД в 2016г выросла на 4%

Чистая прибыль компании BTC Co (оператор по эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан) за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,9%, до 815 млн манатов, отмечается в финансовой отчетности компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за 2016 год.

«Доходы компании за 2016 год составили 1 млрд 575 млн манатов (рост на 22,5%), себестоимость продажи – 691 млн манатов (рост на 41,8%). Доля SOCAR в общем объеме годовой прибыли компании по итогам 2016 года составила 204 млн манатов (рост на 4,1%)», -отмечается в документе.

Согласно данным отчетности, активы BTC Co на конец 2016 года составили 9 млрд 976 млн манатов (рост на 21,5%), в том числе краткосрочные активы – 204 млн манатов (спад на 15%), долгосрочные – 9 млрд 772 млн (22,5%).

Обязательства BTC Co на начало 2017 года составили 2 млрд 972 млн манатов (спад на 9,8%), в том числе краткосрочные обязательства – 1 млрд 93 млн манатов (рост на 0,5%), долгосрочные обязательства - 1 млрд 879 млн (спад на 14,8%).

В отчете отмечается, что за 2016 год BTC Co выплатила компании SOCAR дивиденды в размере 72 млн манатов ($42 млн).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, с октября 2013 года – казахстанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане – 443 км, Грузии – 249 км, Турции – 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами BTC Co являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова