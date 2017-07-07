Самолет, в котором летели футболисты и тренерский штаб тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене, сообщается в официальном Twitter футбольного клуба в пятницу.
"Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в сообщении.
Тульский "Арсенал" возвращался с тренировочного сбора в Австрии, который завершился накануне.
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