Самолет, в котором летели футболисты и тренерский штаб тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене, сообщается в официальном Twitter футбольного клуба в пятницу.

"Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в сообщении.

Тульский "Арсенал" возвращался с тренировочного сбора в Австрии, который завершился накануне.