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Это интересно 07.07.2017 17:19

Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет

Самолет, в котором летели футболисты и тренерский штаб тульского "Арсенала" совершил аварийную посадку в Вене, сообщается в официальном Twitter футбольного клуба в пятницу.

"Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в сообщении.

Тульский "Арсенал" возвращался с тренировочного сбора в Австрии, который завершился накануне.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]