Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 9 Июл 22° 29° 10 Июл 23° 31°

СНГ 07.07.2017 17:47

Киргизский президент за год потратил на $100 тыс. больше, чем заработал

Доходы президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в 2016 году составили более 1 млн 246 тыс. сомов (около $18 тыс.), говорится в опубликованных в пятницу на сайте Государственной кадровой службы Киргизии данных, составленных на основе поданных высшими госслужащими деклараций.

При этом расходы президента Киргизии в 2016 году составили свыше 8 млн 385 тыс. сомов ($ 120 тысяч). В декларации указано, что израсходованные средства являются собственными накоплениями А.Атамбаева.

Президент Киргизии владеет строением площадью 116,34 квадратных метров и земельным участком площадью 27 тыс. квадратных метров.

Кроме того, у А.Атамбаева имеются переданные в доверительное управление многолетние насаждения на участке 64 тыс. квадратных метров и акции частного предприятия. Аналогичные сведения о владении недвижимым имуществом и переданными в доверительное управление акциями президент Киргизии указывал в декларациях в 2014 и в 2015 годах.

Доходы близкого родственника президента, без указания и имени и фамилии в сводной таблице, в 2016 году составили 250 186 сомов (около $ 3,6 тыс.), полученных по месту работы. Кроме того, близкий родственник президента получил $100 тыс. по начисленным от вкладов процентам, а также доходы, полученные от дивидендов.

В декларации о доходах близкого родственника президента в 2015 году были указаны сведении о владении двумя квартирами площадью 133,3 квадратных метра и 51,3 квадратных метра, а также парковочным местом площадью 15,7 квадратных метров, и переданных в доверительное управление 86.28% акций хозяйствующего субъекта. В декларации за 2016 год эти сведения отсутствуют.

По данным кадровой службы, доходы главы правительства Сооронбая Жээнбекова в 2016 году составили около 870 тыс. сомов ($12,5 тыс.), полученные по месту основной работы. Серьезных расходов у премьера не было.

В 2015 году парламент Киргизии принял закон, согласно которому все высшие госслужащие республики, включая президента, правительство, депутатов парламента и других чиновников, обязаны указывать в своих декларациях не только сведения о поступивших к ним доходах, но и о сделанных ими значительных расходах, указывая источники происхождения данных средств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Спикер киргизского парламента может включиться в борьбу за президентское кресло Киргизский лидер прибыл в Казань Киргизский президент получил в Москве сербскую награду Вступление Киргизии в ЕАЭС стимулировало российско-киргизское экономическое сотрудничество - Атамбаев Медведев встретится 21 июня с президентом Киргизии Экс-премьера Киргизии Сариева выдвинули на пост президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]