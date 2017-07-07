Киргизский президент за год потратил на $100 тыс. больше, чем заработал

Доходы президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в 2016 году составили более 1 млн 246 тыс. сомов (около $18 тыс.), говорится в опубликованных в пятницу на сайте Государственной кадровой службы Киргизии данных, составленных на основе поданных высшими госслужащими деклараций.

При этом расходы президента Киргизии в 2016 году составили свыше 8 млн 385 тыс. сомов ($ 120 тысяч). В декларации указано, что израсходованные средства являются собственными накоплениями А.Атамбаева.

Президент Киргизии владеет строением площадью 116,34 квадратных метров и земельным участком площадью 27 тыс. квадратных метров.

Кроме того, у А.Атамбаева имеются переданные в доверительное управление многолетние насаждения на участке 64 тыс. квадратных метров и акции частного предприятия. Аналогичные сведения о владении недвижимым имуществом и переданными в доверительное управление акциями президент Киргизии указывал в декларациях в 2014 и в 2015 годах.

Доходы близкого родственника президента, без указания и имени и фамилии в сводной таблице, в 2016 году составили 250 186 сомов (около $ 3,6 тыс.), полученных по месту работы. Кроме того, близкий родственник президента получил $100 тыс. по начисленным от вкладов процентам, а также доходы, полученные от дивидендов.

В декларации о доходах близкого родственника президента в 2015 году были указаны сведении о владении двумя квартирами площадью 133,3 квадратных метра и 51,3 квадратных метра, а также парковочным местом площадью 15,7 квадратных метров, и переданных в доверительное управление 86.28% акций хозяйствующего субъекта. В декларации за 2016 год эти сведения отсутствуют.

По данным кадровой службы, доходы главы правительства Сооронбая Жээнбекова в 2016 году составили около 870 тыс. сомов ($12,5 тыс.), полученные по месту основной работы. Серьезных расходов у премьера не было.

В 2015 году парламент Киргизии принял закон, согласно которому все высшие госслужащие республики, включая президента, правительство, депутатов парламента и других чиновников, обязаны указывать в своих декларациях не только сведения о поступивших к ним доходах, но и о сделанных ими значительных расходах, указывая источники происхождения данных средств.