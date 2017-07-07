ВС Азербайджана уничтожили значительное число армянских солдат и вывели из строя технику – Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана, предотвращая провокацию армянской стороны, нанесли ответный удар, в результате противник понес значительные потери в живой силе и технике, сообщает Минобороны Азербайджана.

"По оперативным данным, ВС Азербайджана нанесли ответный удар по противнику в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта. В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние", - отмечает оборонное ведомство.

А.Азизов