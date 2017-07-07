Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 28° 9 Июл 22° 29° 10 Июл 23° 32°

Карабахский конфликт 07.07.2017 16:16

ВС Азербайджана уничтожили значительное число армянских солдат и вывели из строя технику – Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана, предотвращая провокацию армянской стороны, нанесли ответный удар, в результате противник понес значительные потери в живой силе и технике, сообщает Минобороны Азербайджана.

"По оперативным данным, ВС Азербайджана нанесли ответный удар по противнику в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта. В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние", - отмечает оборонное ведомство.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, СОЛДАТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


Баку уведомит международные структуры об идеологии ненависти в руководстве Армении к Азербайджану Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 130 раз - Минобороны Азербайджана Минская группа ОБСЕ осудила Армению за убийство 2-летней Захры Гулиевой Правящая партия Азербайджана призвала мировое сообщество положить конец армяно-азербайджанскому конфликту Карабахский конфликт является не замороженным и в любой момент может иметь серьезные последствия для региона - Мехтиев В Баку недоумевают на отсутствие реакции международного сообщества на убийство армянами азербайджанской девочки

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]