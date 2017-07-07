Причина аварии на руднике "Заполярный" в Норильске - неудовлетворительная организация работ дочерней структуры компании, отвечающей за строительство объектов, заявил заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" по промышленной безопасности и охране труда Сергей Градюшко, слова которого распространила металлургическая компания.

"Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, - это неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора "Заполярной строительной компании", что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание и другие нарушения требований газового режима", - заявил он.

"Заполярная строительная компания" - 100%-ная "дочка" "Норникеля", организация обеспечивающего комплекса, которая ведет наземное и подземное строительство, в том числе по подрядам на строительные работы "Норникеля".

"Расследование будет длиться, по требованию трудового кодекса РФ, в течение месяца, и потом, по решению председателя, вполне возможно будет продлено. Оно будет проходить под председательством Ростехнадзора", - сказал С.Градюшко.

В ходе инцидента погибло четыре человека, сказал он. Три работника находятся в городской больнице с травмами легко степени тяжести. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявил С.Градюшко.

На данный момент поисково-спасательная операция закончена, сказал он. "Продолжаются работы по дегазации. Личности погибших установлены. Все - работники Заполярной строительной компании. Работник рудника "Заполярный" в результате данного инцидента не пострадали", - сказал замглавы Заполярного филиала.