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07.07.2017 18:25

Четверо афганских студентов погибли, попав под перекрестный огонь талибов и военных

По крайней мере четверо студентов погибли и один получил ранения во время боестолкновения между правительственными силами и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана.

Местные СМИ со ссылкой на главу уезда Хваджа Сабз Пош Абдуллу Масуми сообщили, что боестолкновение между правительственными подразделениями и боевиками произошло в пятницу на территории селения Чинархаи Шарафбег. Группа студентов, следовавших из Балха в Фарьяб, оказалась между противоборствующими сторонами.

Он сообщил, что в ходе боестолкновения также были ранены два сотрудника полиции, боевики сожгли танк правительственных сил.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]