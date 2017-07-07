Четверо афганских студентов погибли, попав под перекрестный огонь талибов и военных

По крайней мере четверо студентов погибли и один получил ранения во время боестолкновения между правительственными силами и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана.

Местные СМИ со ссылкой на главу уезда Хваджа Сабз Пош Абдуллу Масуми сообщили, что боестолкновение между правительственными подразделениями и боевиками произошло в пятницу на территории селения Чинархаи Шарафбег. Группа студентов, следовавших из Балха в Фарьяб, оказалась между противоборствующими сторонами.

Он сообщил, что в ходе боестолкновения также были ранены два сотрудника полиции, боевики сожгли танк правительственных сил.