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Дальнее зарубежье 07.07.2017 18:41

Глава Еврокомиссии предостерег страны "двадцатки" от протекционизма

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерёг страны "большой двадцатки" от роста протекционизма в мировой торговле.

"Возвращение к протекционизму - это совсем не путь вперед", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу на пресс-конференции в Гамбурге.

Правильным путем вперед он назвал подписанное накануне соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией, добавив, что в этом соглашении учтены все европейские интересы и высокие стандарты защиты труда, окружающей среды и данных.

"В этом году ветер надувает наши паруса, - сказал он. - Все 28 государств-членов ЕС показывают экономический рост. С 2013 года в ЕС созданы десять миллионов новых рабочих мест. Уровень безработицы самый низкий за девять лет... Работают 233 миллиона европейцев. Это самый высокий уровень занятости, который мы когда-либо имели в Европейском союзе".

Ж.К.Юнкер подчеркнул важность для ЕС партнерства с Африкой и назвал изменение климата "самой большой проблемой для будущего".

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Тэги: ЕС, G20, СТРАНЫ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]