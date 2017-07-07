Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерёг страны "большой двадцатки" от роста протекционизма в мировой торговле.

"Возвращение к протекционизму - это совсем не путь вперед", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в пятницу на пресс-конференции в Гамбурге.

Правильным путем вперед он назвал подписанное накануне соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией, добавив, что в этом соглашении учтены все европейские интересы и высокие стандарты защиты труда, окружающей среды и данных.

"В этом году ветер надувает наши паруса, - сказал он. - Все 28 государств-членов ЕС показывают экономический рост. С 2013 года в ЕС созданы десять миллионов новых рабочих мест. Уровень безработицы самый низкий за девять лет... Работают 233 миллиона европейцев. Это самый высокий уровень занятости, который мы когда-либо имели в Европейском союзе".

Ж.К.Юнкер подчеркнул важность для ЕС партнерства с Африкой и назвал изменение климата "самой большой проблемой для будущего".