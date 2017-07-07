В Великобритании школьный минибус столкнулся с грузовиком, погибла девочка

В британском городе Бирмингем небольшой школьный автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком, в результате чего одна девочка погибла и около 25 человек пострадали, сообщили в пятницу британские СМИ.

"У нас было 25 пациентов из минибуса, одна девочка получила серьезные травмы в катастрофе и, к сожалению... мы подтвердили факт ее смерти на месте", - сообщил представитель местной скорой помощи.

Согласно данным СМИ, автомобиль перевозил учеников девятых и двенадцатых классов старшей школы из графства Стаффордшир, которые выехали на экскурсию.