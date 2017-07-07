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Дальнее зарубежье 07.07.2017 18:57

В Великобритании школьный минибус столкнулся с грузовиком, погибла девочка

В британском городе Бирмингем небольшой школьный автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком, в результате чего одна девочка погибла и около 25 человек пострадали, сообщили в пятницу британские СМИ.

"У нас было 25 пациентов из минибуса, одна девочка получила серьезные травмы в катастрофе и, к сожалению... мы подтвердили факт ее смерти на месте", - сообщил представитель местной скорой помощи.

Согласно данным СМИ, автомобиль перевозил учеников девятых и двенадцатых классов старшей школы из графства Стаффордшир, которые выехали на экскурсию.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БИРМИНГЕМ, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]