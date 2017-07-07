РФ начала поставки баранины в Иран

Россия начала поставки баранины в Иран, первая партия охлажденного мяса была отгружена 5 июля, сообщил Россельхознадзор.

Ранее Россельхознадзор и иранская ветеринарная служба согласовали импортные санитарные требования к охлажденной баранине, экспортируемой из России в Иран, а также соответствующий ветеринарный сертификат.

Согласно требованиям иранской стороны, убой мелкого рогатого скота производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана и представителей специализированного органа по сертификации "Халяль".