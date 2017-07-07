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СНГ 07.07.2017 19:27

РФ начала поставки баранины в Иран

Россия начала поставки баранины в Иран, первая партия охлажденного мяса была отгружена 5 июля, сообщил Россельхознадзор.

Ранее Россельхознадзор и иранская ветеринарная служба согласовали импортные санитарные требования к охлажденной баранине, экспортируемой из России в Иран, а также соответствующий ветеринарный сертификат.

Согласно требованиям иранской стороны, убой мелкого рогатого скота производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана и представителей специализированного органа по сертификации "Халяль".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, БАРАНИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]