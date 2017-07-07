Компания Unijet заявила гражданский иск на сумму 514 млн рублей к инженеру аэропортной службы Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, обвиняемым в причастности к крушению в 2014 году самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"У нас уточнены исковые требования. Общая сумма составляет 514 млн рублей", сказал представитель Unijet, которой принадлежал потерпевший крушение самолет.

По его словам, данная сумма не включает стоимость самолёта, который был застрахован на 10 млн евро.

Ранее в пятницу представитель потерпевшего Патрика Вервеля, мужа стюардессы, погибшей в крушении самолета главы Total, попросил Солнцевский суд Москвы взыскать 30 млн рублей в качестве гражданского иска с аэропорта "Внуково".

"Поступило заявление от представителей Патрика Вервеля с исковым заявлением к аэропорту Внуково на общую сумму 30 млн рублей", - сообщила судья Елена Верещагина.

По версии следствия, 20 октября 2014 года из-за отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Романа Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также утраты начальником инженерной службы Владимиром Леденевым контроля за подчиненными снегоуборочная машина под управлением Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу, что привело к столкновению с французским воздушным судном"Falcon-50 ЕХ".

Это привело к крушению самолета и гибели четырех человек, находившихся на его борту, в том числе главы нефтегазовой компании Total К.де Маржери.

Суд 2 марта частично удовлетворил ходатайство защиты и вернул на доследование материалы дела в отношении трех из пяти подсудимых: Р.Дунаева, Н.Архиповой и А.Круглова.

В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.