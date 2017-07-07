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07.07.2017 18:10

Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 14,4 млн манатов на строительство автодороги Сабирабадском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Гарагайын-Османлы-Чол Бешляди-Залгаагач-Чол Агамамедли-Азадкянд-Муган Гянджали соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 41 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов

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Тэги: АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]