Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 14,4 млн манатов на строительство автодороги Сабирабадском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Гарагайын-Османлы-Чол Бешляди-Залгаагач-Чол Агамамедли-Азадкянд-Муган Гянджали соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 41 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов