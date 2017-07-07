Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 14,4 млн манатов на строительство автодороги Сабирабадском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Автодорога Гарагайын-Османлы-Чол Бешляди-Залгаагач-Чол Агамамедли-Азадкянд-Муган Гянджали соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 41 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
А.Азизов
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