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Дальнее зарубежье 07.07.2017 18:24

Путин на встрече с Трампом заявил, что надеется обсудить острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп начали свою первую встречу с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу, беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече с В.Путиным, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

В свою очередь В.Путин, поприветствовав Д.Трампа, сказал, что надеется обсудить с ним самые острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки, выразил надежду "на позитивные результаты".

"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результаты", - сказал президент РФ, обращаясь к американскому коллеге.

Встреча В.Путина и Д.Трампа проходит не в формате "один на один", а с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Перед ее началом лидеры РФ и США вновь пожали руки друг другу.

Журналисты имели возможность услышать лишь несколько фраз в начале беседы президентов двух стран. После этого многие представители СМИ пытались выкрикнуть вопросы двум президентам, однако они продолжили беседу вполголоса.

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Тэги: ПУТИН, ТРАМП, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]