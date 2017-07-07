Путин на встрече с Трампом заявил, что надеется обсудить острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп начали свою первую встречу с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу, беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече с В.Путиным, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

В свою очередь В.Путин, поприветствовав Д.Трампа, сказал, что надеется обсудить с ним самые острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки, выразил надежду "на позитивные результаты".

"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результаты", - сказал президент РФ, обращаясь к американскому коллеге.

Встреча В.Путина и Д.Трампа проходит не в формате "один на один", а с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Перед ее началом лидеры РФ и США вновь пожали руки друг другу.

Журналисты имели возможность услышать лишь несколько фраз в начале беседы президентов двух стран. После этого многие представители СМИ пытались выкрикнуть вопросы двум президентам, однако они продолжили беседу вполголоса.