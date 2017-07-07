Закон о реформе правительства принят парламентом Молдавии

Парламент Молдавии на заседании в пятницу принял в окончательном чтении закон о реформе правительства, предусматривающий переустройство органов центральной публичной администрации и значительное сокращение аппарата.

В частности, принятый закон предполагает упразднение должностей первого заместителя и заместителей министров. Вместо них будет государственный генеральный секретарь и госсекретари.

Представляя законопроект, директор Центра по внедрению реформ при правительстве Молдавии Юрий Чекан отметил, что эта мера направлена на разделение политических функций, которые выполняет министр, и административных функций, которые будут выполнять госсекретари. Министры будут назначаться парламентом по предложению премьер-министра, а госсекретари - по результатам проведения открытого конкурса.

Также в документе регламентированы функции и.о.премьер-министра, первого замглавы правительства, вице-премьера и министров, процедура временного замещения министра, если он не может присутствовать на заседании правительства, а также в ряде других случаев.

В законе предусмотрено сокращение аппарата чиновников, в том числе сокращение количества министерств. В то же время, закон не устанавливает четкую структуру правительства и количества министерств, как в действующем законе. Новые положения устанавливают, что количество министерств может варьировать, а премьер-министр может представлять парламенту предложения по изменению структуры правительства. Ожидается, что сразу после вступления закона в силу, через одну-две недели премьер-министр Молдавии Павел Филип предложит парламенту новую структуру кабинета министров. Известно уже, что количество министерств сократится с нынешних 16 до девяти.

Оппозиция поддерживает сокращение количества министерств, но не поддержала закон в целом.

"Новая структура правительства хороша только на бумаге. Интернет стерпит, но система не будет работать, поскольку даже в нынешнем правительстве бардак", - сказал при обсуждении в парламенте председатель Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин.

По его словам, "после этой реформы будет как в армии, где все эти секретари станут "генералами".

В ответ, директор Центра по внедрению реформ Юрий Чекан, который представлял законопроект, отметил, что политическими фигурами будут члены правительства - премьер, вице-премьер и министры.

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп заявил, что государственные секретари дублируют функции заместителей министров, а генеральный государственный секретарь при министерстве - дополнительная должность.

"По этой причине реформа правительства приведет не к сокращению государственного аппарата, а к его увеличению", - подчеркнул Л.Карп.

За принятие законопроекта проголосовало 53 депутата (из 101) от правящей коалиции. Оппозиция не поддержала документ. В то же время, президент Молдавии Игорь Додон, который позиционирует себя как оппозиция правящей коалиции, заявлял, что поддерживает инициативу о сокращении числа министерств и промульгирует принятый закон.