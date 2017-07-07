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Карабахский конфликт 07.07.2017 18:34

Минобороны Азербайджана распространило видеокадры огневых ударов по армянским военным в рамках пресечения вражеских диверсий

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры нанесения огневых ударов в район обороны батальона армянской армии в рамках пресечения диверсии армянской стороны.

Видеокадры можно увидеть по ссылке http://mod.gov.az/az/news/ermenistan-ordusunun-doyuse-hazirliq-veziyyetine-getirilen-quvvelerine-ve-taborun-mudafie-rayonuna-vurulan-ates-zerbeler-19183.html.

Как сообщалось ранее, в пятницу Вооруженные силы Азербайджана, предотвращая провокацию армянской стороны, нанесли удар, в результате противник понес значительные потери в живой силе и технике.

"По достоверной информации, которая была получена командованием ВС Азербайджана, военные подразделения Армении приведены в боевую готовность с целью совершения очередной провокации. Для предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 7 июля Вооруженных Сил Азербайджана приведены в готовность для боевого применения", - подчеркивает оборонное ведомство.

По оперативным данным, ВС Азербайджана нанесли удар по противнику в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта. В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние.

Оборонное ведомство отмечает, что в настоящее время ВС Азербайджана контролируют ситуацию в зоне конфликта.

Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВИДЕО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]