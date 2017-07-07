Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 9 Июл 22° 29° 10 Июл 23° 31°

Бизнес и законодательство 07.07.2017 19:18

Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред

Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта своей продукции в страны Персидского залива, Африки и других регионов, сказал торгпред Азербайджана в ОАЭ Эльнур Алиев журналистам в пятницу.

«Часть производственного процесса можно перенести в ОАЭ, что позволит продавать азербайджанскую продукцию как в самих Эмиратах, так и экспортировать ее в третьи страны», - сказал Э.Алиев.

По его словам, регион Персидского залива является одним из крупнейших в мире импортеров сельхозпродукции.

«Это открывает большие перспективы для Азербайджана. Однако, на этом рынке представлены импортеры со всего мира. Для того, чтобы конкурировать с другими поставщиками, азербайджанская продукция должна соответствовать высоким стандартам», - отметил Э.Алиев.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу сообщил, перспективными являются поставки в Китай азербайджанской сельхозпродукции, хлопка, соков, вина.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, РЕЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]