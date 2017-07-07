Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред

Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта своей продукции в страны Персидского залива, Африки и других регионов, сказал торгпред Азербайджана в ОАЭ Эльнур Алиев журналистам в пятницу.

«Часть производственного процесса можно перенести в ОАЭ, что позволит продавать азербайджанскую продукцию как в самих Эмиратах, так и экспортировать ее в третьи страны», - сказал Э.Алиев.

По его словам, регион Персидского залива является одним из крупнейших в мире импортеров сельхозпродукции.

«Это открывает большие перспективы для Азербайджана. Однако, на этом рынке представлены импортеры со всего мира. Для того, чтобы конкурировать с другими поставщиками, азербайджанская продукция должна соответствовать высоким стандартам», - отметил Э.Алиев.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу сообщил, перспективными являются поставки в Китай азербайджанской сельхозпродукции, хлопка, соков, вина.

А.Ахундов