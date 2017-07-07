Трамп счел за честь встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трампом назвал честью для себя встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это честь встретиться с вами", - сказал он в начале встречи с российским лидером "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге после того, как обменялся рукопожатием с В.Путиным.

"Мы надеемся, что много позитивных вещей произойдет для России и Соединенных Штатов (. . .)", - сказал американский президент.

"Президент Путин и я обсуждали (ранее - ИФ) разные вопросы, и я думаю, что все идет очень-очень хорошо", - добавил Д.Трамп.

Как сообщалось, встреча В.Путина и Д.Трампа началась примерно в 18:10 и длится уже чуть больше часа.