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ТЭК 07.07.2017 19:28

Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель

Нефтяные котировки демонстрируют резкое снижение в ходе волатильной сессии в пятницу, завершая неделю в минусе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 опустилась на $1,72 (3,58%) - до $46,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,62 (3,56%) - до $43,9 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 4,6%.

Ранее в ходе торгов нефть отыгрывала падение на сообщении WSJ о том, что ОПЕК рассматривает возможность введения ограничений на добычу для Нигерии и Ливии.

Эти две страны были освобождены от сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Благодаря этому они существенно нарастили производство топлива: в частности, в Ливии добыча превысила 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом за 4 года.

США также наращивают добычу - за неделю, завершившуюся 30 июня, производство нефти в Штатах повысилась на 88 тыс. б/с, до 9,338 млн б/с.

В пятницу внимание инвесторов также будет направлено на отчет нефтесервисной компании Baker Hughes об изменении числа активных нефтедобывающих установок. На прошлой неделе показатель снизился впервые за 24 недели и во второй раз с начала текущего года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]