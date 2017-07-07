В ООН утвердили первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия

Первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия утвержден в ООН без участия РФ и США.

Участники Конференции по переговорам в пятницу приняли документ на пленарном заседании консенсусом.

Решение о подготовке договора было принято Генассамблеей ООН в декабре прошлого года. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.

Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".

Межправительственные переговоры по разработке договора о запрещении ядерного оружия, которые начались в марте этого года, проходили без участия целого ряда государств, в том числе США и России.