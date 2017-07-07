Встреча Путин-Трамп в Гамбурге завершилась

На полях "двадцатки" закончилась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, их беседа продолжалась 2 часа 15 минут.

Первая встреча В.Путина и Д.Трампа началась в пятницу в пять вечера по московскому времени с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор. Беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.