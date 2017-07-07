Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 10 Июл 22° 29° 11 Июл 23° 31°

Дальнее зарубежье 07.07.2017 21:15

Путин заявляет, что обсудил с Трампом Сирию, Украину, борьбу с терроризмом и киберпреступностью

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности. И я, и от его имени - мы приносим извинения", - сказал В.Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Первая встреча российского и американского лидеров прошла в пятницу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Она начались примерно в 17:10 и продолжалась 2 часа 15 минут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ТЕМЫ


Похожие новости


Встреча Путина с Трампом согласована на 7 июля - Ушаков У Путина в Гамбурге запланирован ряд двусторонних встреч, о формате контакта с Трампом будет сообщено позже - Песков Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе Путин встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты Путин во вторник встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]