Путин заявляет, что обсудил с Трампом Сирию, Украину, борьбу с терроризмом и киберпреступностью

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности. И я, и от его имени - мы приносим извинения", - сказал В.Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Первая встреча российского и американского лидеров прошла в пятницу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Она начались примерно в 17:10 и продолжалась 2 часа 15 минут.