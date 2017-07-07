Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ

Всемирный банк (ВБ) видит потенциал для роста доходов госбюджета Азербайджана за счет повышения налога на табачную продукцию, сказал ведущий специалист ВБ по здравоохранению и координатор Глобальной программы по налогообложению табачных изделий Патрисио Маркес.

«Повышение налога на табачную продукцию приведет к росту цен на нее и к снижению потребления. Как показывает практика других стран, рост цен на сигареты на 10% в среднем сокращает потребление на 4%. С другой стороны, это дополнительный источник для повышения доходов госбюджета», - сказал П.Маркес на семинаре «Экономические аспекты налогообложения табачных изделий» в Баку в пятницу.

П.Маркес отметил, что в Азербайджане по сравнению с другими странами высокий уровень потребления сигарет и низкие налоги и цены на них.

«Поэтому здесь есть большой потенциал для привлечения дополнительных средств в госбюджет», - сказал П.Маркес.

По его словам, дополнительные средства могут быть использованы для финансирования системы обязательного медицинского страхования.

По словам главы бакинского офиса ВБ Навида Хассана Нагви, правительство Азербайджана заинтересовалось этим предложением.

«Мы получили позитивную реакцию на наши предложения. Эти реформы могут коснуться и структуры налогов, и системы здравоохранения», - сказал Нагви.

А.Ахундов