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Бизнес и законодательство 07.07.2017 21:29

Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ

Всемирный банк (ВБ) видит потенциал для роста доходов госбюджета Азербайджана за счет повышения налога на табачную продукцию, сказал ведущий специалист ВБ по здравоохранению и координатор Глобальной программы по налогообложению табачных изделий Патрисио Маркес.

«Повышение налога на табачную продукцию приведет к росту цен на нее и к снижению потребления. Как показывает практика других стран, рост цен на сигареты на 10% в среднем сокращает потребление на 4%. С другой стороны, это дополнительный источник для повышения доходов госбюджета», - сказал П.Маркес на семинаре «Экономические аспекты налогообложения табачных изделий» в Баку в пятницу.

П.Маркес отметил, что в Азербайджане по сравнению с другими странами высокий уровень потребления сигарет и низкие налоги и цены на них.

«Поэтому здесь есть большой потенциал для привлечения дополнительных средств в госбюджет», - сказал П.Маркес.

По его словам, дополнительные средства могут быть использованы для финансирования системы обязательного медицинского страхования.

По словам главы бакинского офиса ВБ Навида Хассана Нагви, правительство Азербайджана заинтересовалось этим предложением.

«Мы получили позитивную реакцию на наши предложения. Эти реформы могут коснуться и структуры налогов, и системы здравоохранения», - сказал Нагви.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВБ, НАЛОГИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]