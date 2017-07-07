Лавров: Путин и Трамп показали приверженность национальным интересам, которые они понимают как поиск взаимовыгодных договоренностей

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала, что они движимы национальными интересами и нацелены на взаимные договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мое ощущение - что подтвердилось, что президенты, и российский, и американский, движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран, и понимают эти интересы, прежде всего, в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", - сказал С.Лавров журналистам в Гамбурге после переговоров лидеров двух стран.

Министр подчеркнул, что "именно в таком конкретном деловом ключе обсуждали и Сирию, и Украину, и Корейский полуостров, и кибербезопасность, и целый ряд других вопросов".

"Договорились о некоторых вполне конкретных вещах", - добавил С.Лавров.