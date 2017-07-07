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Дальнее зарубежье 07.07.2017 21:38

Лавров: Путин и Трамп показали приверженность национальным интересам, которые они понимают как поиск взаимовыгодных договоренностей

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала, что они движимы национальными интересами и нацелены на взаимные договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мое ощущение - что подтвердилось, что президенты, и российский, и американский, движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран, и понимают эти интересы, прежде всего, в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", - сказал С.Лавров журналистам в Гамбурге после переговоров лидеров двух стран.

Министр подчеркнул, что "именно в таком конкретном деловом ключе обсуждали и Сирию, и Украину, и Корейский полуостров, и кибербезопасность, и целый ряд других вопросов".

"Договорились о некоторых вполне конкретных вещах", - добавил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]