Вашингтон не видит для семейства Асадов долгосрочной роли в Сирии - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу, что Вашингтон не видит для президента Сирии Башара Асада и его семьи долгосрочной роли в этой стране.

"Наша позиция остается прежней роль Асадов должна быть недолгосрочной", - заявил он американским журналистам.

Он также отметил, что и США, и Россия заинтересованы в том, чтобы Сирия стала стабильной, и что есть необходимость в обсуждении будущего руководства этой страны.