Путину и Трампу не хотелось завершать беседу в Гамбурге - Тиллерсон

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге продлились дольше запланированного времени, поскольку ни один из них не хотел завершать беседу, сообщил в пятницу западным журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи лидеров двух стран.

Говоря о длительности переговоров, которые продолжались более двух часов вместо запланированных 40 минут, он отметил "такой уровень вовлеченность и обмена, что ни один из них не хотел останавливать" беседу.

"Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание", - сказал журналистам Р.Тиллерсон.