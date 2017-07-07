Путин и Трамп договорились разработать соглашение о кибербезопасности и невмешательстве - Тиллерсон

Лидеры США и России условились разработать соглашение о кибербезопасности и невмешательстве, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Так, в заявлении, сделанном по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, он сообщил, что Москва и Вашингтон договорились выработать "рамочное соглашение" о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.