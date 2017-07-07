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Дальнее зарубежье 07.07.2017 22:19

Путин и Трамп договорились разработать соглашение о кибербезопасности и невмешательстве - Тиллерсон

Лидеры США и России условились разработать соглашение о кибербезопасности и невмешательстве, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Так, в заявлении, сделанном по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, он сообщил, что Москва и Вашингтон договорились выработать "рамочное соглашение" о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]