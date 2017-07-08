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Дальнее зарубежье 08.07.2017 09:08

Трамп назвал замечательным первый день саммита G20, ждет второго дня с нетерпением

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал первый день саммита "большой двадцатки" как замечательный.

"Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге. С нетерпением жду второго дня", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Твиттере.

В пятницу в Гамбурге стартовал саммит "большой двадцатки". G20 проходит в выставочном комплексе Гамбурга "Мессе".

Основная повестка саммита поделена на несколько рабочих заседаний и посвящена темам глобального экономического роста, вопросам климата и энергетики, в том числе, с привязкой к перспективам реализации Парижского соглашения, проблематике экономической поддержки Африки, миграции и здравоохранению, а также теме цифровой экономики и роли женщины в глобальной экономике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САММИТ, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]