В конгресс США поступило предложение ввести санкции против России за нарушение Договора о РСМД - СМИ

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает издание "The Hill".

"Ройс представил поправку к ежегодному законопроекту по оборонной политике, который, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение палаты на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным издания, конгрессмен "предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие".

Эд Ройс считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках по Договора о РСМД". "И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - отмечает конгрессмен.

Как напоминает издание, в законопроекте об обороне уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".