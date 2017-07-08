В конгресс США поступило предложение ввести санкции против России за нарушение Договора о РСМД - СМИ

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает издание "The Hill".
"Ройс представил поправку к ежегодному законопроекту по оборонной политике, который, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение палаты на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По данным издания, конгрессмен "предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие".
Эд Ройс считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках по Договора о РСМД". "И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - отмечает конгрессмен.
Как напоминает издание, в законопроекте об обороне уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов и гаубиц – Минобороны
Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры огневых ударов по армянским военным в рамках пресечения вражеских диверсий
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет
ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»